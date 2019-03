Cinco fármacos de uso cotidiano con aplicaciones muy concretas

El uso extendido de los medicamentos se ha convertido en una práctica tan cotidiana, que en numerosas ocasiones el consumidor tiende a obviar para qué sirven realmente y cuándo es aconsejable utilizarlos. Mantenerse informado con respecto a esto proporciona una base de conocimiento muy efectiva a la hora de enfrentarse a los diferentes modos que existen de tratar una molestia, disminuir síntomas o paliar una enfermedad, como podemos ver en medicamentosparaeldolor.com/para-que-sirve/.

La cultura popular se ha adueñado poco a poco de materializar esta función, por lo que el aspecto científico ha quedado relegado a un segundo plano. A partir de ahí, resulta conveniente trazar una guía básica sobre la función de algunos medicamentos relevantes. Este puede ser un comienzo.

Clortalidona

La Clortalidona es un fármaco que está indicado para personas que sufren el desajuste crónico de la hipertensión. Este punto de partida a la hora de prescribir el medicamento es esencial, puesto que de ello depende su acción. Se trata de un fármaco cuya labor pasa por reducir la presión arterial elevada, tratar las insuficiencias propias del corazón, gestionar la acumulación de líquidos y edemas y evitar la constitución de cálculos de calcio y otros problemas renales de cierta importancia. Se caracteriza de igual modo por llevar a cabo un efecto diurético, facilitando así el fluir de la sangre y la expulsión de líquidos.

Piridoxina

La Piridoxina es un medicamento que se encarga de devolver al organismo la densidad oportuna de vitamina B6, toda vez que el cuerpo asiste a una reducción de los niveles de la misma cuando intervienen problemas como la falta de nutrientes o la aparición del alcoholismo. De igual modo, es posible que que se recomiende para tratar la hiperémesis. La Piridoxina es un compuesto que puede adquirirse sin necesidad de receta médica, siempre y cuando no se trate de la modalidad en inyecciones, en cuyo caso el uso de la receta sí sería condición inevitable. La vitamina B6 es un gran revulsivo para fortalecer el índice de energía.

Amitriptilina

La Amitriptilina constituye una de las drogas más efectivas contra procesos de depresión. Se trata de un fármaco que forma parte de la lista de los antidepresivos tricíclicos y su uso está orientado a paliar tanto enfermedades con claro tinte depresivo como problemas de salud no necesariamente relacionados con la psiquiatría. Aunque no está compuesto para que el paciente pueda recuperar el sueño, lo cierto es que genera una agradable sensación que incita a dormir, por lo que si la falta de sueño guarda relación con el cuadro depresivo no está de más su uso.

Albendazol

El Albendazol es un fármaco de gran efectividad a la hora de acabar con la vida de aquellos inquilinos indeseados que ocupan nuestro organismo para aprovecharse de él: los parásitos. El intestino suele ser uno de los grandes focos de concentración de estos invasores, que a menudo obtienen forma de lombriz, tenia o gusanos. Su acción es de tal rotundidad, que ciencias como la parasitología recomiendan su uso médico para tratar este tipo de problemas. El Albendazol emplea un procedimiento antihelmíntico que se encarga de reducir consistentemente la movilidad de los parásitos hasta provocar su muerte y provocar la restauración de la normalidad intestinal.

Memantina

La Memantina ocupa una posición privilegiada dentro de la lista de fármacos novedosos orientados hacia el tratamiento del Alzheimer. Se trata excelente represor de los altos niveles de glutamato, que es el neurotransmisor culpable de provocar la concentración de calcio en las neuronas, lo que da lugar a la muerte de las mismas en zonas relativas a la memoria. De esta forma, la Memantina es la encargada de paliar los efectos negativos que el glutamato causa a nivel cerebral.

En definitiva, estamos ante un compendio esencial que traza las funciones elementales de algunos fármacos que han logrado alcanzar el podio de los más frecuentes dentro del panorama actual. Conocer bien en qué consisten es fundamental para evitar riesgos innecesarios.