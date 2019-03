"La relación académica con el Reino Unido seguirá tras el brexit"

6:18 AM

José D. Méndez, S/C de Tenerife

"La actividad académica y la relación en este campo con el Reino Unido se mantendrán igual que hasta ahora con la hipotética salida del país de la UE porque así lo demanda nuestra comunidad educativa". Con esa rotundidad se manifestó a preguntas de El Día Carmen Rubio Armendáriz (Augusta, Georgia, EEUU, 1973), doctora en Farmacia y vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de La Laguna, respecto a la influencia del brexit, previsto en principio para el próximo día 29 en proyectos como los Erasmus+, que fomentan la movilidad de alumnos canarios hacia las Islas Británicas y de estudiantes de allí con estancias en el Archipiélago.

Rubio quiso ante todo mandar "un mensaje de tranquilidad porque desde allí, a través de la University.uk y desde aquí, con la labor de la CRUE, ya estamos trabajando y buscando alternativas". En este sentido, recordó que "el día 14 tendremos una reunión en Madrid para tratar este asunto".

Negociar acuerdos bilaterales parece una de las opciones a desarrollar por las universidades europeas en caso de brexit duro para mantener 30 años de movilidades "en un modelo que funciona muy bien", según valora Carmen Rubio. En todo caso unos "planes de contingencia" que ya están en marcha casi desde que se conoció la voluntad de los británicos de dejar la UE. Están implicados en esta problemática 21.000 estudiantes, los 14.000 europeos que cada año van al Reino Unido y los 7.000 británicos que se desplazan al continente.

Rubio apuntó que "desde enero se ha garantizado culminar este curso ocurra lo que ocurra". La vicerrectora recuerda que "en el segundo cuatrimestre la ULL tiene menos de diez estudiantes en Inglaterra. No queremos causar alarma ni en ellos ni en sus familias porque hay plenas garantías".

También existe una hoja de ruta "para próximos años. Nos han escrito desde Liverpool, Edimburgo o Manchester para mantener esa relación tan fecunda y vamos a hacerlo estén dentro o fuera de la UE. Con brexit duro o blando".

Explicó Carmen Rubio que "desde la University.uk, el equivalente a la CRUE en el Reino Unido, ya están ultimando un modelo genérico de convenio para no tener que ir de universidad en universidad. Se basará en el sistema europeo de exención de tasas del alumno que se matricula en La Laguna pero cursa los estudios fuera".

Carmen Rubio insistió en "garantizar que todo irá con absoluta normalidad para los 46 estudiantes que han solicitado desarrollar el Erasmus en el Reino Unido para el próximo curso".

Concluyó así: "Las dos partes desean que el Proyecto Erasmus siga como hasta ahora. Los ingleses, que ya han decido que van a pagar a sus estudiantes por venir con o sin brexit, y los europeos. Estamos muy tranquillos y sin alarmismos. Pero, sobre todo, preparados para actuar en un plan de contingencia y seguir intercambiando unas relaciones académicas tan fecundas como hasta ahora con el Reino Unido".

Rebeca Marante residente en La Laguna y de padres palmeros, estuvo en la Manchester Metropolitan University entre septiembre y diciembre del pasado año. Cursa cuarto de Graduado de Estudios Ingleses en la ULL y valora: "Repetiría la experiencia y la recomendaría, aunque elegiría la de Cracovia, en Polonia, donde estuve antes porque Mánchester es muy caro. Recibía 770 euros de beca al mes más unos 500 de entrada por el desplazamiento y el alquiler costaba entre 800 y 1.000. Por eso me quedé en la casa de una profesora de la universidad". Respecto al brexit señala que "plantean que lo votó gente mayor y poco preparada que no valora la riqueza económica que dejamos los que vamos allí. Pero luego existe una visión negativa del de fuera. Hay muchos inmigrantes y cierto racismo que se une al temor por el terrorismo yihadista. Aún pesa el recuerdo del atentado del Manchester Arena". Rebeca apuesta por la continuidad de Erasmus+ en Inglaterra, aunque "el año pasado no hubo ni un destino al Reino Unido y este año cinco plazas a Mánchester por la insistencia de una profesora".

Destaca que "en Polonia la vida es mucho más barata, pero también hay más racismo. A mi novio, de aquí pero con aspecto magrebí -en Mánchester también fue el único al que le pidieron el pasaporte, además del DNI, en el aeropuerto- le gritaron y amenazaron sin motivo y en la guagua una señora nos llamó maleducados sin venir a cuento. La ciudad parece de la España de Franco, con una universidad pública llena de retratos del papa. Hay una Noche Polaca en la que no quieren a nadie que no sea de allí y a un chico con una maleta Erasmus le dieron una paliza. Éramos cinco canarios, un solo chico y le hablaban a él. La vida es barata. Con 500 o 600 euros te da. Son unos 100 de alquiler y comes por 2. Ahí viví el espíritu Erasmus y aproveché para viajar a Atenas, Estocolmo, Viena, Berlín. En Cracovia descubrí Europa y en Mánchester perfeccioné el inglés".

800 movilidades

La ULL cerró a finales del pasado enero el plazo de solicitud de plazas de movilidad del programa Erasmus+ para el curso 2019-20, tanto en la modalidad de estudios como en la de prácticas. El Vicerrectorado de Internacionalización ha recibido 583 peticiones para Erasmus+ estudios y 196 para Erasmus+ prácticas, lo que resulta un total de 779 movilidades. Esta cifra supone un nuevo incremento del 13% con respecto a este año académico. Los países más demandados por los estudiantes de La Laguna han sido Polonia, Italia y Alemania, con 145, 135 y 75 solicitudes, respectivamente, lo que confirma la pujanza de Polonia como destino, dado que combina una gran oferta de asignaturas en inglés con un coste de vida no demasiado alto. Las tres facultades con un mayor número de estudiantes que han solicitado plaza han sido Ciencias de la Salud, con 126; Humanidades, con 99; y, Economía Empresa y Turismo, con 89. El Vicerrectorado de Internacionalización se ha mostrado "enormemente satisfecho" por este nuevo aumento de las solicitudes, "que nos sitúan en cifras similares a las alcanzadas en universidades de un tamaño similar", argumentó su titular, Carmen Rubio.

Países de fuera de la UE

El Vicerrectorado de Internacionalización de la ULL ha presentado en la convocatoria de 2019 un potente proyecto Erasmus+ (acción KA107) para movilidades con países asociados del ámbito extraeuropeo, tanto para la modalidad de estudios y prácticas de estudiantes como para profesorado en impartición de docencia. El periodo de ejecución de esta propuesta será de tres años a partir del 1 de agosto. El Vicerrectorado de Internacionalización ha apostado por solicitar un proyecto amplio que permita financiar movilidades extracomunitarias a y desde Cabo Verde, Senegal, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, México, Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, Perú, Canadá y Japón.

Más de 400 de la UE

La ULL dio el pasado febrero la bienvenida a 85 alumnos extranjeros que estudiarán en el segundo cuatrimestre, en el marco del programa Erasmus+, que se unen a los 326 que llegaron en septiembre para el primer cuatrimestre o el curso completo. Por países destacan los procedentes de Italia (32), seguidos por los de Alemania (23), República Checa, Portugal, Polonia y Eslovenia (4 cada uno), de un total de quince estados. Segregados por sexos, 62 son mujeres y 23, hombres. Las titulaciones más demandadas son las diferentes filologías, con 19, seguidas de másteres oficiales (11), Derecho (9), Turismo en la escuela adscrita Iriarte y Farmacia (5 cada una), de 20 estudios en total.