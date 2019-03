Deslizándonos en el Fairy

Los del Circo del Sol se estarán tirando de las rastas. No se puede competir con el espectáculo de este país. Pedro Sánchez no solo ha descubierto su vocación literaria sino que ha interpretado que un Gobierno en funciones tiene que hacer una función cada viernes. Y ahí está, haciendo decretos leyes de carácter social, jalonando el camino de las elecciones. Porque está prohibido inaugurar pantanos, pero nadie ha dicho nada de aprobar subidas salariales, crear nuevos empleos públicos y seguir tirando de la momia del dictador.

Es normal que Casado esté -que ironía- divorciándose de la cordura. Se está haciendo más de derechas de lo que ya es. Y encoger el cerebro debe doler lo suyo. Pero además percibe que aún si ganase las elecciones, lo que Sánchez le va a dejar es una caja vacía y un caramelo envenenado. Y así están, entre felonías y regalías, dándolo todo por la patria.

Y mientras los políticos andan a lo suyo, en el Tribunal Supremo, el suelo está lleno de Fairy. Que es lo que tiraban en Cataluña el 1 de Octubre del referéndum para que los policías se pegaran un lomazo y poderles patear la cabeza a gusto. El juicio más mediático de la política española ha pasado a un segundo plano. Nadie puede competir con el circo de las urnas. Y eso que el espectáculo tiene mérito. Los mejores equilibristas de Cataluña están hoy sentados en el banquillo. Porque han sido capaces de celebrar un referéndum que no convocaron y declarar una independencia que nadie declaró. Por ese fino alambre caminaban con soltura hasta que llegaron los mandos de la policía, con De los Cobos a la cabeza, para recordar todo lo que los del Gobierno del PP habían olvidado entre titubeos titubeantes.

Tan mal están viendo ya la cosa que los independentistas han pasado del aquí no ha pasado nada a la idea de que esto va a necesitar de una amnistía. O sea, a ponerle una vela al dios de las urnas para que en las próximas elecciones se les pongan a tiro un Gobierno de izquierdas que necesite sus votos. Los que están cuerdos ya saben que por ahora no habrá independencia, pero intentarán poner el contador a cero y a los suyos en la calle. Ahora se trata de salvar al soldado Junqueras y a los Jordis.

Pero el Napoleón huido a Waterloo tiene otros planes. La revolución necesita a mártires. Y qué confortable resulta que las víctimas sean, además, tu cercana competencia política. Puigdemont no va ceder. Su objetivo no es la amnistía, sino la república. Sabe que toda España está ahora mismo patinando en una gigantesca botella de Fairy y que los políticos aprovechan para darse patadas donde no corren peligro: en la cabeza. Los independentistas pueden perder el juicio, pero no importa, porque el país parece haber perdido el suyo. El Estado se debilita y la democracia se agrieta entre populistas y filibusteros. Solo hay que esperar.