El exalcalde Rodolfo León no estará en ninguna lista electoral

6:18 AM

El concejal de Por Tacoronte, que ha pedido su readmisión en el PSOE, confirma a 'El Día' que no formará parte de ninguna candidatura en las próximas elecciones.

R.S., Tacoronte

El exalcalde tacorontero y único concejal de Por Tacoronte (XTC) en el consistorio, Rodolfo León Martín, confirmó ayer a El Día que no formará parte de ninguna lista electoral en las próximas elecciones locales del 26 de mayo. "No me presentaré con Por Tacoronte ni con ningún otro partido", recalcó el que fuera alcalde de la localidad durante 41 días tras la moción de censura contra Álvaro Dávila (CC), presentada en octubre de 2013.

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que consideró legal la moción de censura de 2013, León inició gestiones para tratar de regresar al PSOE, que echó a los concejales socialistas de Tacoronte que propiciaron, junto al PP, la expulsión de Dávila de la Alcaldía.

Aún pendiente del pronunciamiento final del PSOE respecto a su readmisión, Rodolfo León subraya que la decisión de no concurrir en ninguna lista electoral el 26M es previa a su aparición esta semana como investigado por presunta estafa en el auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria por el llamado caso Fundescan.

"Esa decisión estaba tomada desde que pedimos entrar de nuevo en el PSOE, en diciembre de 2017", aseguró ayer León.

Por Tacoronte obtuvo en las elecciones locales de 2015 un concejal, gracias a sus 797 votos, el 6,6% del total. Fue la sexta fuerza política en el municipio, por delante de formaciones como IUC-LV, Cs, UPyD o Alternativa Nacionalista Canaria (ANC).