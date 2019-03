El Hospital General cierra los cinco quirófanos tras aparecer insectos

6:18 AM

La decisión se tomó el martes y se mantuvo durante el día de ayer "al no tener garantías de que el aire dentro de las salas de operaciones esté limpio", según dijo el gerente del centro.

Víctor Martín, S/C de La Palma

Los cinco quirófanos del Hospital General de La Palma llevan cerrados desde el pasado martes, después de que se detectaran insectos (moscas) dentro de al menos una de las salas de operaciones, según informaron ayer a esta redacción trabajadores del centro y confirmaron tanto el responsable de los Servicios Sanitarios de La Palma, José Izquierdo Botella, como la directora del Área de Salud en la Isla, Beatriz Páez.

El personal sanitario que en un primer momento se puso en contacto con esta redacción, afirmó que se habían localizado "un número considerable de moscas" que supuestamente "han entrado a los quirófanos por los conductos del aire acondicionado". Explicaron además que "se han suspendido todas las intervenciones quirúrgicas que estaban programadas y aunque los técnicos están aquí (hospital) revisando todas las instalaciones, se desconoce cuándo se podrán reabrir los quirófanos".

El Día se puso entonces en contacto con José Izquierdo Botella, quien afirmó que "no tenemos garantías de que el aire dentro de los quirófanos esté perfectamente limpio para poder operar", por lo que "hemos decidido mantenerlos cerrados". Su idea es que "previsiblemente mañana (por hoy)" se retome la normalidad y las salas de operaciones "puedan volver a utilizarse".

Al ser cuestionado por la aparición de moscas y la procedencia de las mismas, el responsable de los Servicios Sanitarios de La Palma y gerente del propio Hospital señaló que "hemos visto algún insecto dentro de quirófano, lo que no es normal porque se trata de un lugar hermético. Creemos que es un problema que ha habido en los sistemas de la conducción del aire. No del aire que llega filtrado sino del aire de extracción. ¿Por el aire acondicionado?, exactamente no lo sabemos. Hemos estado revisando todos los conductos".

José Izquierdo Botella, médico de profesión, hizo especial hincapié en que "ante la mínima duda de que esta situación pudiera conllevar algún riesgo para las personas, hemos decidido cerrar los quirófanos y cancelar las intervenciones. Lo primero es tener garantías 100%, lo que ahora mismo no se produce".

El gerente del centro sanitario explicó que "diferentes empresas están trabajando para comprobar lo que haya podido ocurrir. Además, tenemos informes de biólogos, también de los médicos preventivistas y todos estamos de acuerdo en que lo más cuerdo y razonable ante una situación de estas características, es cerrar quirófanos. Esperamos que sea cuestión de un día más", sentenció.

Por su parte, Beatriz Páez se manifestó en los mismos términos que José Izquierdo Botella, pero además aportó un dato muy importante: "Aunque es cierto que los quirófanos están cerrados y se han suspendido las intervenciones que estaban programadas, una de las salas de operaciones está preparada para cualquier urgencia que se produzca y que no se pueda retrasar en el tiempo".