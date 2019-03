Publican el concurso de traslados ante la OPE 2019

6:17 AM

V. Pavés, S/C de Tenerife

La Consejería de Sanidad publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), ante la inminente convocatoria de la OPE 2019 de enfermería, matronas y fisioterapeutas, el concurso de traslados para estos profesionales que ya han sacado plaza fija en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Se trata de un "traslado voluntario" para 514 plazas de la categoría de Enfermera; de 10 plazas de la categoría de Matrona; de 13 plazas de la categoría de Fisioterapeuta, y de 29 plazas de la categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa. Especialidades que coinciden con la próxima OPE y con las últimas resoluciones de la OPE 2007.

Asamblea7Islas ha pedido establecer los temarios para los otros grupos que se deben examinar

Podrá participar en el concurso de traslado el personal que, ostentando nombramiento de personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud en la categoría a la que concursa, se encuentre en "servicio activo" con posesión de plaza y que viniera desempeñándola desde hace al menos un año; o en una situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza.

Por otra parte, y a raíz de otras categorías para la OPE 2019, Asamblea7islas, que representa a los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud, remitió un escrito a la Consejería de Sanidad instándola a convocar "de inmediato la Mesa Sectorial de Sanidad" con el fin de que se aprueben los temarios de las categorías que faltan en la Oferta Pública de Empleo.

En dichas oposiciones se ofertan para los Grupos C, D y E 2.932 plazas, repartidas en 379 para el Grupo C, 1.969 para el Grupo D y 584 plazas para el Grupo E. Se trata de una solicitud "reiterada" de este sindicato, que, como ha visto cómo el examen no "va a coincidir con otras comunidades autónomas", quiere medidas para evitar el efecto llamada.