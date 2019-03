Condenadas dos menores por acosar a otra en un centro de Arona

6:17 AM

Noé Ramón, S/C de Tenerife

La Audiencia Provincial ratificó las condenas a dos menores acusadas de hacer mobbing a otra compañera en un colegio privado en Arona. Las penas, por considerarlas responsables de los delitos contra la integridad moral, consisten en noventa horas de prestaciones en beneficio de la comunidad para cada una de ellas. En caso de que incumplan se impone la realización de tareas socioeducativas por otras noventa horas. Además, los padres de ambas están obligados a pagar 600 euros como indemnización.

A mediados de 2018, el Juzgado de Menores emitió una sentencia en la que se recogían como hechos probados que el 14 de mayo de 2015, las dos chicas, nacidas en 2000 y 2001, junto con otras 10 contra las que no se inició ningún tipo de acción judicial, golpearon en la cara y el cuerpo a la víctima, y le introdujeron excrementos de perro dentro de su blusa. Todo ocurrió en el exterior del recinto educativo.

No solo nadie la defendió, sino que incluso las chicas presentes jalearon y gritaron para que una de las condenadas siguiera con su agresión. Al final, la atacada cayó al suelo y tras levantarse fue perseguida por el grupo, momento en que se le lanzó una piedra que impactó en su hombro. También se le cayó el móvil, recogido por la atacante, pero como era un modelo antiguo lo tiró y rompió mientras se jactaba.

Días antes, la víctima había recibido un mensaje insultante a través de whatsapp que culminaba con la frase: "...cómprate una vida si no la tienes pero no jodas la de las demás? vas a saber quién soy, mañana no te escapas ya te dije?".

En consecuencia, la perjudicada presentó contusiones y erosiones en cara y extremidades que tardaron ocho días en curar. Se considera probado que aquel día, mientras las tres esperaban fuera del despacho del director para que aclararan lo ocurrido, una le dijo con gestos que guardara silencio o le cortaba el cuello.