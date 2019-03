Radio Taxi Laguna deja en manos del sector compartir servicios

Domingo Ramos, La Laguna

Radio Taxi Laguna, la asociación mayoritaria del sector en el municipio (cuenta son seis de los siete miembros de la recién votada Mesa del Taxi), no se opone a priori a la idea planteada por el presidente de la Asociación de Autotaxis de Santa Cruz de Tenerife (Autasa) de que profesionales del volante de la capital y de La Laguna compartan servicios en fechas especiales, como son los carnavales y las Fiestas del Cristo.

El máximo responsable de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, expresó ayer que las manifestaciones de Juan Carlos Concepción (Autasa) y Víctor Melián (Teletaxi) son las que todos piensan "pero que ninguno quiere decir", si bien a continuación dejó la determinación que se pueda tomar en manos de la opinión general. "Si en algún momento se adopta la decisión de unificar los servicios para esos días, no será la Mesa del Taxi de La Laguna quien lo establezca, sino el sector, a través de una consulta", apuntó en un comunicado. "No me parece justo que una decisión tan importante, que afecta a todo el sector, la tomen siete personas", añadió.

"No digo que se liberalice el sector así por las buenas, pero sí sería interesante una reunión del sector o de las asociaciones más representativas para valorar la conveniencia o no de la liberación durante esos días", continuó en otro de los puntos. "Una cosa está bien clara: no podemos estar diciéndole a toda la población diariamente que usen el servicio público del taxi y que luego no se le preste un servicio adecuado, eficiente y competitivo", reflexionó.

Guanche también afirmó que, en los carnavales y "sobre todo en algunos días determinados", hay una demanda de servicios de taxi que no la pueden cubrir las licencias de Santa Cruz. Más en detalle se refirió al sábado, al lunes y al Sábado de Piñata, entre las 4:00 y las 8:00 horas. "Los usuarios tienen que esperar dos horas, como bien dice el señor Concepción", agregó.

En cambio, se mostró contrario a la postura defendida por Miguel Ojeda (Élite Taxi). Al respecto, señaló que la primera prioridad es atender a los usuarios, y planteó que no comparte que "por tener mayoría no se escuche la opinión de los demás". "Cuando el señor Ojeda critica a los taxistas laguneros por recoger pasajeros en Santa Cruz, debería decir lo mismo de los de Santa Cruz que trabajan a diario en La Cuesta, Los Majuelos o Taco. Algunos de ellos hicieron más servicios desde La Laguna hacia Santa Cruz estos días, entre las 23:00 y las 3:00 horas, que los taxistas de La Laguna", aseguró el líder de Radio Taxi Laguna.

"El señor Ojeda critica también que los policías de Santa Cruz no hacen nada contra el intrusismo. Nosotros igual pensamos lo mismo de los de La Laguna, pero entiendo y defiendo que tanto los agentes de Santa Cruz como los de La Laguna son lo bastante profesionales para que nosotros no tengamos que decirles nada", manifestó Francisco Guanche.

Más allá de lo anterior, abrió la puerta a una votación más amplia, a escala insular. "A mí, personalmente, me gustaría hacer una consulta al sector del taxi de todo Tenerife, que podría ser a través de la federación Fedetax, para valorar la conveniencia, o no, de liberalizar el sector en días tan importantes como Navidad, Fin de Año o Reyes, siempre con el consenso del sector", sugirió.