Ascav ve una "bomba" y un "expolio" la modificación de la ley turística

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) afirma que la previsible aprobación de la modificación de la ley turística, prevista para la próxima semana en el Parlamento, será una "auténtica bomba" para las familias canarias y un "atentado" a sus derechos como propietarios.

Según la asociación, la proposición de ley --impulsada por ahora por todos los grupos menos el PP-- implica que no se pueden realizar alquileres de larga temporada en zonas turísticas ni alquiler vacacional, e incluso residir, con la "limitadísima excepción" de la disposición transitoria de la ley del suelo.

"Si tienes un apartamento, has de saber que tu propiedad no valdrá nada de salir adelante esta ley: no podrás hacer nada con ella salvo entregarla a una empresa explotadora o usarla los fines de semana", señala la asociación en una nota.

Además, apunta que las sanciones aumentan hasta los 300.000 euros, unas cantidades "totalmente desproporcionadas", ya que superan "con creces" los valores de la mayoría de los inmuebles.

"No sólo se va a guillotinar los derechos de estos propietarios sino que también se fulminarán a las empresas inmobiliarias: ¿quién va a comprar un apartamento turístico o vivienda para fines vacacionales con estas limitaciones?, las caídas en las ventas serán espectaculares", pronostica Ascav.

En esa línea, insiste en que la ley es un "auténtico expolio" a los propietarios de apartamentos y viviendas vacacionales y a las empresas canarias, "y todo para dejar el negocio en manos de los de siempre", al tiempo que critica que se vote la ley "de espaldas" al colectivo y en contra de los pronunciamientos del Tribunal Supremo.