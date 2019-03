Clavijo (CC) opta a la reelección para acabar de equiparar a Canarias con la media nacional

Las Palmas de Gran Canaria, EFE El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este viernes que opta a la reelección porque necesita cuatro años más para equiparar a la comunidad autónoma a la media nacional en todos los indicadores.

En encuentro organizado por "Canarias 7" en el que también han participado los candidatos de CC-Unidos por Gran Canaria a la Presidencia del Cabildo y la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna y Nardy Barrios, Clavijo ha expresado su deseo de que el "caso Grúas", en el que figura como investigado, quede sobreseído cuando declare ante el juez, el 15 de marzo.

A su juicio, si CC sigue gobernando en Canarias otros cuatro años, a tenor de la evolución conseguida en la presente legislatura, es posible que esta comunidad autónoma quede equiparada a la media nacional en todos los indicadores relacionados con el crecimiento económico.

Para lograr este objetivo, el Gobierno de Canarias que aspira a seguir presidiendo Clavijo necesitará que sus compañeros de coalición electoral, Bravo de Laguna y Barrios, puedan desarrollar sus respectivos programas "para dar soluciones reales a los ciudadanos desde la figura de la isla", como ha pretendido el Ejecutivo regional sin éxito, en el caso de Gran Canaria, donde se ha encontrado con "una gran ausencia".

"No tenemos con quién debatir los grandes proyectos, no hay un modelo de desarrollo, no hay una visión de cuál es la isla o la ciudad que se quiere para los próximos años, tan solo hay pequeñas obras, chapa y pintura, pero los verdaderos problemas estructurales no se están abordando y para nosotros es imprescindible esa unidad de acción", ha dicho Clavijo.

Nardy Barrios ha anunciado que su proyecto estrella como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria será resolver el "atasco monumental" que afecta a la ciudad desde hace años, lo que pretende hacer ejecutando, con cargo al convenio de carreteras, un proyecto de un ingeniero canario que propone deprimir el tráfico en dirección sur a la altura de la gasolinera de Néstor de La Torre hasta Torre Las Palmas, de forma que en dirección norte, hacia el túnel de Julio Luengo, se circule en superficie en ese único sentido.

Por su parte, el aspirante a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha explicado que su objetivo al frente de esta institución, que ya dirigió cuando militaba en el PP, será invertir los "500 millones que mantiene en los bancos" en asuntos como la prefinanciación de construcción y rehabilitación de viviendas, aunque ésta no sea una competencia propia de la corporación.

Bravo de Laguna pretende revertir la deriva "del Cabildo más rico de la historia con el balance más pobre", el que, en su opinión, ha dirigido esta legislatura NC y el PSOE junto a dos consejeros no adscritos, y propiciar, frente al "sistema caciquil e insularista" liderado, a su juicio, por estos partidos, que Gran Canaria sea la isla del "sí" a los grandes proyectos estratégicos, entre los que ha citado el nuevo muelle de Agaete.

El expresidente de la corporación grancanaria ha considerado que iniciativas como esta gran obra portuaria contribuirán a que se consiga que en diez años el PIB por habitante en Canarias pase de los 20.000 a los 30.000 euros, lo que ayudará a mitigar los índices de pobreza y paro.