Manny Manuel: "Soy totalmente responsable de la situación"

Humberto Gonar, Tenerife

El cantante puertorriqueño Manny Manuel realizó ayer un directo en su Facebook, desde Tenerife -sin precisar el lugar- para agradecer las muestras de cariño recibidas tras la "situación de la que me hago totalmente responsable", expresó en referencia a los incidentes protagonizados en el Carnaval de Las Palmas el domingo 24 de febrero cuando la concejala de Fiestas, Inma Medina, lo expulsó del escenario en pleno concierto por estar "perjudicado".

En la retransmisión que emitió a las 10:45 horas de ayer, a modo de "buenos días" para sus seguidores de Puerto Rico, Manny Manuel dio las gracias por "la comprensión, cariño y apoyo" recibidos, agradecimiento extensivo a quienes incluso "no han escrito cosas muy bonitas" de él. Entiende "la decepción y el coraje" que ha provocado el incidente: "No estoy aquí para juzgarlos. Sus comentarios son bienvenidos porque me hacen recapacitar y ser más fuerte" . Pero prefiere mirar al futuro: "Hoy es un gran día", dijo hasta en cuatro oportunidades, sin ánimo de desmarcarse de su responsabilidad. Eso sí, advirtió: "No me voy a quedar en suelo por una situación. La vida sigue".

Frente a los rumores en Puerto Rico sobre su paradero, precisó que "no estoy en un hospital, ni me he escapado de un centro sanitario, ni estoy internado o pidiendo dinero. No necesito colectas. Me han tratado muy bien donde estoy. Gozo de paz y una libertad increíble". Aseguró que "aquí estoy, de pie, luchando por ser mejor persona, como Cruz Manuel, porque Manny Manuel es el artista que trepa al escenario una hora y media y se acabó. Estoy hablando por Cruz Manuel, por mi ser, por el que trabajo, por el que me estoy preocupando. Es la base fuerte de lo que es el artista y su trabajo".

"Dentro de la tristeza, la vergüenza y la angustia que he sentido algunos días atrás, no saben lo importante que ustedes (sus seguidores) han sido para mí para estar hablando frente a ustedes", añadió. Y continuó: "Esto no termina aquí, a penas comienza con un aprendizaje muy grande: hoy no soy el Cruz Manuel de ayer, hoy soy un Cruz Manuel con un aprendizaje nuevo, con otra perspectiva, otra sabiduría. También sabiendo quién es quién. Me ha dolido mucho, pero me he dado cuenta de muchas cosas y de quiénes son algunas personas y cómo se han pintado", dijo. "Algunos me han dado una puñalada, pero no pasa nada, en la vida se trata de aprender y continuar; no mirar atrás. Estoy mirando hacia el frente", declaró en el directo.

"Los comentarios no tan bonitos duelen, pero me hacen más fuerte. No estoy aquí para juzgar; estoy aquí para decirle que estoy de pie y que nada se ha acabado. Al contrario, comienza una batalla mucho más fuerte. Comienza un Cruz Manuel mucho más fortalecido y sumamente agradecido. No saben lo agradecido que estoy a la vida y lo mucho que le digo a Dios: gracias; qué bendición de tener a tanta gente dándome abrazos con sus mensajes", dijo.

Manny Manuel, antes de concluir, dijo explícitamente que no garantizaría que "ya no voy a cometer un nuevo error, no obviamente como ustedes se puedan pensar. Pero la vida continúa y el caminar sigue siendo el caminar, no soy un hombre perfecto. Voy a trabajar duro, por Cruz Manuel y por los que han llorado por mí. Estoy bien. Hoy es un gran día. Nos veremos muy pronto", acabó.

Güímar negocia contratar a Manny Manuel el día 30

Fuentes del Ayuntamiento de Güímar confirmaron ayer que negocia con el representante de Manny Manuel para que celebre su primer concierto después del incidente el sábado 30 de marzo, siempre que cumpla unas condiciones.

Mientras, el santero italiano Gemis Fanelli dijo ayer en el programa Buenas Tardes Canarias, desde Fuerteventura, que trata al artista desde el día siguiente del incidente en Las Palmas. Añadió que "hay dos manos negras". Fuentes próximas al artista restan crédito a esta versión: "Ese será otro que está buscando fama", advirtieron.