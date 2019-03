Él, vuelve el hombre

La oportunidad se presenta tarde y se marcha pronto. La inoportunidad, en cambio, lo hace en cualquier momento, no avisa y se queda. Coincidiendo con la semana en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Podemos ha desplegado un cartel que anuncia la vuelta del hombre. En efecto, Pablo Iglesias vuelve tras la baja paterna como víctima de la inoportunidad machirula de su agitprop, que en el color utilizado para anunciarlo resalta la palabra él. Mientras, Irene Montero, portavoz parlamentaria y madre de sus hijos, insiste en que el feminismo sea asignatura en los colegios públicos. Las redes sociales dictaron sentencia: el machismo los delata cuando lo que persiguen es lo contrario, obtener ventaja del feminismo. Iglesias ha ofrecido disculpas. Dice que no se siente representado por el eslogan de vuelve el hombre en el que parece no ha tenido nada que ver. Se lava las manos. Regresar de una baja por paternidad no debería considerarse algo extraordinario cuando precisamente lo que defiende la organización que representa es que ese tipo de cosas se normalicen. Pero, para qué engañarse, a nadie de los suyos, empezando por él mismo, les parece ordinaria la vuelta del gran timonel en un momento, además, de expectativas decrecientes en los sondeos electorales. De ahí la desincronización entre la propaganda sobre el personaje y la conmemoración feminista de estos días. Entre lo que debe considerarse ordinario y se vuelve extraordinario casi siempre se interpone la ordinariez. Pablo Iglesias, de espaldas blandiendo el puño en alto, se reencuentra con la gente. Él, el mismo que viste y calza. Emocionante.