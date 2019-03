CEOE, "razonablemente satisfecha" con el decreto del registro de la jornada laboral

Madrid, Europa Press El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado que los empresarios están "moderadamente satisfechos" con el decreto que establecerá el registro de la jornada laboral porque incorpora la negociación colectiva para su establecimiento y finalmente "no es lesivo para las empresas".

Así lo ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, antes de que el Consejo de Ministros apruebe este viernes el real decreto que modificará el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, "sin perjuicio de la flexibilidad horaria".

Garamendi ha destacado que los empresarios han conseguido "reducir" el primer proyecto propuesto por el Gobierno sobre este asunto e incorporar el término de la negociación colectiva, que es la "clave" en la gestión de las empresas, por lo que se sienten "razonablemente satisfechos" con el decreto final.

En este sentido, ha explicado que el "problema" no es que haya un registro real, sino que hay que tener en cuenta el tipo de trabajo y los sectores, así como la flexibilidad laboral, el "flexiempleo" y la conciliación de la vida laboral. "No es tan fácil como montar rigidez de un papel o libro y resolverlo, estamos moderadamente satisfechos con el decreto porque no es lesivo para las empresas", ha añadido.

El borrador del real decreto al que ha tenido acceso Europa Press establece que las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto en el BOE para poner en marcha esta medida. "TOTALMENTE DE ACUERDO" CON EL SUBSIDIO A PARADOS MAYORES DE 52 AÑOS

Respecto a la recuperación del subsidio para parados mayores de 52, otra de las medidas que recogerá el real decreto que dará luz verde el Consejo de Ministros este viernes, Garamendi se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con su aprobación.

No obstante, ha vuelto a rechazar la aprobación de este tipo de reales decretos tras la disolución de las Cortes, ya que ve mejor que se celebren las elecciones y a continuación se aborden estos detalles.

Por último, preguntado sobre las propuestas de Vox en materia de igualdad, Garamendi ha rehusado a entrar en la campaña electoral, si bien ha remarcado que a los empresarios les gusta la "estabilidad". "Apostamos siempre por la moderación y con eso creo que he respondido", ha enfatizado.