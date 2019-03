Greenpeace estima que España apenas recupera el 25% de los envases plásticos

Madrid, Europa Press Television Greenpeace ha expuesto este jueves que España únicamente recuperó en el año 2016 el 25,4 por ciento de los envases plásticos, según las conclusiones de su informe 'Maldito Plástico: reciclar no es suficiente', una cifra que contrasta con la aportada por el Ministerio para la Transición Ecológica que la eleva al 38 por ciento y con la del sistema integrado de gestión de envases, que habla de la recuperación del 77 por ciento para el conjunto de envases ligeros, papel y cartón (contenedores azul y amarillo).

En una rueda de prensa en Madrid, el responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, Julio Barea; la coordinadora del Área de Consumo de la organización, Celia Ojeda; y Jesús Pérez, técnico experto en residuos, han explicado que sus cifras se basan en una media de los datos aportados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y las caracterizaciones de residuos que hacen estas administraciones y han denunciado la falta de datos suficientemente auditados fiables y comparables para poder acercarse a la realidad del reciclaje.

"Creemos que está hecho a propósito para no poner remedio a un problema acuciante y global", han subrayado desde la organización, al tiempo que han advertido de que se presenta el reciclaje "como la panacea" pero "no lo es".

Greenpeace expone que en base a la información del Ministerio de Transición Ecológica, la mayor parte de los envases plásticos no se reciclaron y fueron a vertedero (787.059 toneladas) o se incineraron (172.293 toneladas), esto supone un 63 por ciento. Si a esto se suman los envases exportados (282.560 toneladas), "de los que no existe plena garantía de que se reciclen, como ha comprobado Greenpeace, por ejemplo, en vertederos de Malasia, el porcentaje sube a más del 80%".

En esa línea los técnicos de la ONG han denunciado también que la información oficial no cuantifica, en ningún epígrafe, cuántos de estos envases pasan directamente al medioambiente y terminan flotando en ríos y mares, o descomponiéndose en bosques.

LOS ENVASES PEQUEÑOS, NO SE RECUPERAN

Además, para mostrar la magnitud del problema, Greenpeace expone que las caracterizaciones de la bolsa de la basura muestran que el 10,5 por ciento de la misma son envases plásticos de usar y tirar, a lo que se une las "ineficiencias del sistema de gestión de residuos", que "no garantiza que depositar los envases en el contenedor correspondiente sea una garantía de reciclaje".

En ese sentido, aseguran que los envases pequeños, de menos de 10 centímetros así como los envases plásticos que contienen PVC u otros materiales complejos, o las pegatinas, no se recuperan.

CULPABILIZAR A LAS EMPRESAS, NO A LOS CIUDADANOS

Para Barea, mientras que los gestores de envases culpan a la ciudadanía, a la que acusan de ser "la que arroja los envases y contamina", son en realidad las grandes empresas envasadoras distribuidoras y grandes superficies las que "se lucran de vender y de no dar otra alternativa para comprar estos productos".* "Hay que ir al origen", han reclamado desde Greeenpeace, que denuncia que las compañías no cumplen con su "obligación legal" de recuperar y reciclar el 100 por cien de los envases vendidos". Asimismo, las acusa de cometer "fraude de ley" por no decir la cantidad de envases que se ponen a la venta y así, evitar pagar por ello.

"La responsabilidad y el primer llamamiento va a dirigido a marcas, empresas y distribuidoras para que tomen cartas en el asunto. Responsabilícense de sus envases y cambien modelo de producción", han reclamado desde la organización, cuyo informe también recoge que la labor de Ecoembes y Ecovidrio de gestionar el dinero que pagan por los envases que ponen en el mercado es "algo perverso" porque "cuantos más envases de usar y tirar se pongan en circulación más ingresos tendrán".

Otra de las conclusiones que a la vista de los datos de su informe saca la organización ecologista es que el sistema actual de gestión de contenedores en la calle "no funciona" y "ha llegado a su límite", por lo que ha de ser "forzosamente complementado" con otras medidas como la recogida puerta a puerta que se hace en otros lugares del mundo.

En ese sentido, la ONG reclama medidas urgentes para solucionar la contaminación que producen los envases de plástico de un solo uso, "el fin del usar y tirar" con un cambio en los hábitos de consumo, potenciando la reutilización o la implantación de un sistema de devolución y retorno de envases.

En todo caso, Greenpeace subraya que con su campaña "no quiere desincentivar que se deje de reciclar" pero, "dada la gravedad del problema", ésta no es la solución. "Es insuficiente, tenemos que ir más allá, reduciendo el consumo de envases plásticos, reutilizando mucho más de lo que hacemos y frenando esa producción de plásticos de un solo uso", concluye Barea.

