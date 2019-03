200 personas protestan ante la Audiencia tinerfeña contra "la justicia patriarcal"

Santa Cruz de Tenerife, Efe Más de 200 personas, la mayoría mujeres, se han concentrado este viernes frente a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con motivo del Día Internacional de la Mujer para denunciar lo que han denominado "justicia patriarcal" y "violencia institucional".

“Muchas de las actuaciones que estamos viendo por parte de la justicia son de carácter patriarcal. Ejercen una violencia institucional sobre las mujeres que se refleja en todas esas sentencias judiciales donde se nos culpa y se nos resta credibilidad. Así no se sientan las bases para erradicar la violencia machista”, ha señalado la portavoz de la Plataforma feminista 8M Tenerife, Begoña Barras.

Durante la cacerolada se han repartido formularios que las manifestantes han rellenado con sus datos y firmado contra distintos jueces con vistas a registrarlos en la Audiencia como forma de protesta.

También han gritado consignas como “el machismo, eso sí que es terrorismo”, así como “contra el patriarcado y su violencia, ahora y siempre, autodefensa”, “basta ya de justicia patriarcal”, “arriba el feminismo que va a vencer, abajo el patriarcado que va a caer” o “ni una menos, vivas nos queremos”.

En cuanto a los datos difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial que reflejan que casi el 90 por ciento de los hombres juzgados en Canarias el año pasado por violencia machista fueron condenados, Begoña Barras ha incidido en que solo se han abordado los casos que acaban en una sentencia.

Según Barras, todavía existe un porcentaje “relativamente bajo” de casos resueltos con condena con respecto al total de denuncias, dado que hay un “altísimo” porcentaje de denuncias que no entran a trámite y otras muchas que acaban en absoluciones.

“Demandamos un cambio estructural del sistema, que implique transformar las relaciones económicas, culturales y simbólicas, y la posición social de las mujeres: eso va a llevar muchos años conseguirlo, pero beneficiará a las generaciones futuras”, ha asegurado Barras.

Asimismo, la portavoz de Intersindical Canaria Patricia Hernández ha señalado que las leyes “sobre el papel” no bastan para frenar el machismo social, sino una inversión real en actividades o en educación que aceleren un cambio social y cultural.

Patricia Hernández ha lamentado, por otro lado, que los gobiernos permitan comportamientos “ilógicos” en la sociedad, como la perpetuación del estereotipo de la mujer en distintos programas de televisión o la ausencia de políticas de igualdad en determinados negocios privados.

“Nuestros gobiernos se lo tienen que creer. Deben impulsar todas las medidas posibles para poder caminar hacia la igualdad. No basta con salir a la calle este día. Nosotras también debemos creérnoslo. Si no, no lo conseguiremos nunca”, ha rematado Hernández.