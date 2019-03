Ojeda acusa a los taxistas de La Laguna de desatender Los Rodeos

González/Ramos, S/C de Tfe./L.L.

"Los domingos es un caos. No hay taxis nunca. Y los martes y los viernes son delicados". Así definió ayer el presidente de Élite Taxi Tenerife, Miguel Ojeda, la situación del taxi en el aeropuerto de Los Rodeos, justo los días de más afluencia de usuarios.

"Y lo más triste es que ni los propios taxistas laguneros que no están nombrados allí pueden ir a recoger servicios; tienen que descargar y marcharse vacíos", criticó.

Ojeda respondía así a las afirmaciones del presidente de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, quien manifestó este miércoles que no se oponía a priori a que profesionales de ambos municipios compartieran servicios en días especiales como los carnavales o las Fiestas del Cristo.

La propuesta original la había hecho este martes el presidente de la Asociación de Autotaxis de Santa Cruz (Autasa), Juan Carlos Concepción, tras el déficit de vehículos detectado los días más fuertes de Carnaval.

Miguel Ojeda reconoció ayer que "no le sorprendió" la postura de Guanche, al que calificó como "un encantador de serpientes". "Es muy cauto a la hora de hacer declaraciones y siempre remite todo al sector del taxi", añadió.

En todo caso, el también portavoz de Élite Taxi Tenerife relacionó la propuesta formulada por Autasa, y de la que se hizo este periódico, en dos aspectos: el fracaso en el final de la retirada de licencias de taxis en Santa Cruz y la "ineficacia" del presidente del Cabildo en la resolución del conflicto del tranvía.

"Se toman medidas para evitar que la catástrofe sea mayor y ellos decir con esto que no hace falta retirar más permiso. Pero es que no hay más que retirar", sostuvo Ojeda, en relación con el primer argumento.

Con respecto al segundo, recordó que lo mismo que ha pasado en carnavales ocurrió también en las fiestas navideñas por la escasez de tranvías. "No es que hubiera falta de taxis, es que no hubo apoyo por parte del tranvía", señaló.

"El ayuntamiento y el Cabildo pretenden derivar un problema al sector del taxi que no existe. Lo que quieren es que el más débil pague los platos rotos", puntualizó Miguel Ojeda, quien aseveró que "si los taxis de todos los municipios pretenden venir a cargar a Santa Cruz en Carnaval, hay que recordar que en el sur de Tenerife también hay déficit de vehículos todos los fines de semana".

"Todo esto sucede en momentos puntuales. Y lo peor de todo: ¿Viene el tranvía a La Gallega y a Los Rodeos y pretenden quitarnos lo único que nos queda? Ni vamos a hablar de ello en la Mesa de Taxi", sentenció.

Autónomos del Taxi se opone a la liberalización

La Asociación de Autónomos del Taxi de MSK-que recientemente consiguió un representante en la Mesa del sector en La Laguna- se opuso ayer "rotundamente" a la liberalización, lo que contrasta con la postura de Radio Taxi Laguna. "No sé quién les ha dicho a ellos que nosotros no cubrimos los servicios...", expresó Lidia Torres, miembro de la directiva de la asociación, en relación a la propuesta formulada desde el gremio del taxi en Santa Cruz, que, en concreto, ha planteado compartir el trabajo en fechas señaladas, como los carnavales y las Fiestas del Cristo.

Torres argumentó que las fiestas mayores de Aguere se prolongan dos semanas, pero que cuentan con unos actos "bastante localizados" y en los que no hay necesidad de apoyo externo. Por otra parte, se refirió a que recientemente leyó que en la capital, en una de las jornadas del Carnaval, solo habían estado activos 400 vehículos. "Santa Cruz tiene alrededor de 800 taxis, que podrían trabajar. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Si ellos tienen un problema interno de regulación, nosotros no entramos ahí", manifestó. Otro de los planteamientos en los que se detuvo fue en que dar pasos hacia la "prestación conjunta" depende del Cabildo, según dicta la normativa del Gobierno de Canarias. "Me llama mucho la atención que nos quieran organizar el trabajo en La Laguna teniendo los problemas que tienen en Santa Cruz", lamentó.